Vissersboot botst met cargoschip: “Wachten op klap die sowieso komt is angstaanjagend”

Knokke-Heist - Een vissersschip raakte woensdagmiddag betrokken bij een aanvaring in Franse wateren. De Zeebrugse Z121 Deborah botste zo’n 50 mijl in zee voor de haven van Cherbourg met een Maltees cargoschip. Wellicht werd de schipper uit Knokke-Heist onwel.

De aanvaring gebeurde woensdagmiddag omstreeks 15 uur. De zeskoppige bemanning was bezig op het dek toen er plots een groot cargoschip voor hen opdoemde. Ze doken allemaal weg waar ze konden. “Wachten op een klap die er sowieso komt, is heel erg angstaanjagend”, zegt een van hen. “Het geluid van metaal dat zich in metaal boort, doet je haren recht staan.”

Het cargoschip liep het meest averij op. Zoveel zelfs dat het schip kapseisde. De Zeebrugse vissers gooiden hun reddingsboten uit om de zeven Russische opvarenden op te vangen. Zij werden aan boord van het vissersschip gebracht. Een helikopter kwam ter plaatse om de schipper de eerste zorgen toe te dienen. De Russen konden met de helikopter van boord gehaald worden.

Foto: tlg

De Zeebrugse vissers beslisten om toch terug naar huis te varen. Na een tocht van 15 uur kwamen ze daar rond de middag aan. Ze werden opgevangen door familie en de scheepvaartpolitie. Alle opvarenden moesten een verklaring afleggen. Daarna werd de schipper naar het ziekenhuis overgebracht. “Ik ben vooral blij dat iedereen zo goed als ongedeerd is”, klinkt het bij de reder. “Er is behoorlijk wat schade aan het schip. Maar dat wordt nu een zaak voor de verzekeringen.”