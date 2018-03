Wat is er precies aan de hand met de F-16’s? We beantwoorden alle vragen

De stoel van minister Steven Vandeput (N-VA) wankelde dinsdag. Uit een geheim rapport was gebleken dat onze F16’s, in tegenstelling tot wat de minister van Defensie al maanden beweert, nog gerust een paar jaar kunnen vliegen. Loog hij of kan hij zelfs zijn eigen leger niet meer vertrouwen? Wat ging er allemaal aan vooraf en hoe moet het nu verder?