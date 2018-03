E19 aan grens volledig versperd na ongeval met vrachtwagens

De E19 richting Antwerpen is volledig versperd aan de grensovergang met Nederland. Een vrachtwagen is tegen een andere vrachtwagen gebotst die op de pechstrook stond en in de middenberm terechtgekomen. Er vielen geen gewonden maar de volledige rijweg ligt bezaait met brokstukken. De hinder kan nog een tijdje aanslepen volgens de wegpolitie.

“Het ongeval gebeurde op Belgisch grondgebied ter hoogte van de transportzone in Meer”, verduidelijkt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Er is vooral veel materiële schade waardoor de opruimwerken nog een tijdje in beslag zullen nemen.

Het verkeer richting Antwerpen kan beter via de A12 omrijden, in de andere richting staat een kijkfile.