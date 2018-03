Europese primeur: Gents ziekenhuis volgt patiënten op met draadloze sensoren

Gent - Verpleegkundigen in het Gentse ziekenhuis AZ Maria Middelares gaan met wearables (draadloze sensors) de medische parameters van patiënten opvolgen. Zowat 1.000 patiënten krijgen een sensor die vitale parameters als ademhaling, hartfrequentie, temperatuur en valdetectie in de gaten houdt. Verpleegkundigen kunnen zo snel ingrijpen als de Early Warning Score (EWS), die op basis van die parameters wordt berekend, op gevaar wijst.

Het ziekenhuis is het eerste in Europa dat de metingen automatiseert met draadloze technologie. Door de technologie kunnen verpleegkundigen volgens schattingen van de producent zowat 40 procent tijd besparen. Al is het niet de bedoeling dat zorg in de toekomst volledig digitaal gaat verlopen. “We gaan niet iedereen vol kleven en het ziekenhuis besturen op computerschermen. Maar bepaalde handelingen kunnen inderdaad sneller gaan”, zegt Kurt Roesbeke.

Patiënten kunnen dankzij draadloze sensoren langer op verpleegkundige afdelingen blijven, ook wanneer een hogere EWS wordt vastgesteld.

AZ Maria Middelares werkt voor het proefproject samen met technologiereus Philips. Elke pleister kost zo’n 35 euro. Voor het ziekenhuis betekent de sensor paradoxaal genoeg een verlies aan inkomsten, omdat de betere zorg andere interventies en complicaties kan voorkomen. “Het is jammer dat voor dit innovatieve project - dat tegelijk inzet op patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en een betere patiëntenbeleving - geen overheidssteun wordt voorzien”, zegt medisch directeur Ronny Goethals.

De ziekenhuisdirectie gelooft dat kwaliteitsgebonden financiering in de toekomst gelijkaardige investeringen kan rechtvaardigen, maar wijst vooral op de verbeterde zorg voor de patiënt. Het proefproject loopt tot april 2019.