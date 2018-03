Renaud Hardy naar Cassatie tegen levenslange celstraf

Seriemoordenaar Renaud Hardy (55) gaat in cassatie tegen zijn veroordeling. Dat bevestig zijn advocaat Frédéric Thiebaut aan Nieuwsblad.be. De Parkinsonpatiënt kreeg een levenslange celstraf voor twee moorden, verkrachting met foltering en twee moordpogingen. Daarbovenop staat hij ook nog eens vijftien jaar ter beschikking van de maatschappij.

Renaud Hardy zit in de cel voor de verkrachting, foltering en moord op Linda Doms (52) en op Maria Walschaerts (82). Daarnaast is hij ook schuldig aan twee moordpogingen, op actrice Veerle Eyckermans en dokter Annie H. De volksjury had geen enkele verzachtende omstandigheid aanvaard om Hardy iets anders dan de maximale straf te geven.

In principe kan Hardy na vijftien jaar een voorwaardelijke invrijheidstelling indienen bij de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Als bij Hardy de voorhechtenis in mindering wordt gebracht, zal dat na 12,5 jaar zijn. Maar natuurlijk is er nog altijd de vijftien jaar ter beschikkingstelling van de SURB, die hij opgelegd kreeg. De kans dat Hardy ooit effectief vrij zal komen, is wellicht eerder klein.

Eerlijk proces

Advocaat Jos Vander Velpen, die op het drie weken durende proces van seriemoordenaar Renaud Hardy de nabestaanden van Linda Doms vertegenwoordigde, heeft geen idee van de intentie van Hardy om in cassatieberoep te gaan tegen het arrest van het assisenhof in Tongeren.

“Mijnheer Hardy heeft een meer dan eerlijk proces gekregen. De voorzitter van het hof, Dirk Thys, heeft erop toegezien dat de rechten van verdediging meer dan gewaarborgd werden. Ik snap niet waarop hij (Hardy, red.) zich beroept om in cassatie te gaan,” zei advocaat Jos Vander Velpen woensdagavond, die zijn cliënten ging inlichten.

Woensdag raakte bekend dat Parkinsonpatiënt Hardy cassatieberoep aantekende tegen zijn veroordeling tot levenslange opsluiting.

“Ik heb er voorlopig het raden naar waarom hij dit doet. Mijn cliënten hebben zich op het proces zeer waardig gedragen. Ze zullen ook geschokt zijn bij het vernemen van dit nieuws. De verwerking kan pas beginnen na zo’n proces. Men probeert het hoofdstuk af te sluiten, maar cassatie duurt weer x-aantal tijd. Dat veroorzaakt nodeloze stress en spanning. Het proces in Tongeren is al een werk van lange adem geweest,” aldus advocaat Jos Vander Velpen, die als burgerlijke partij nog niet weet welke argumenten de verdediging zal ontwikkelen in de cassatieprocedure.

Op burgerlijk gebied is er in de zaak Hardy nog geen uitspraak gevallen.

LEES OOK. Levenslange celstraf voor seriemoordenaar Renaud Hardy