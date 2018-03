Amerikaanse legerchef waarschuwt: “We staan machteloos tegen hypersonische wapens van Rusland en China”

China en Rusland lijken de jongste tijd een versnelling hoger te schakelen in de ontwikkeling van hypersonische wapens en dat is slecht nieuws voor de VS. Dat heeft de Amerikaanse legerchef John Hyten gezegd. “Wij kunnen ons daar niet tegen verdedigen. We staan machteloos.”

Wetenschappers waarschuwen al enige tijd voor hypersonische raketten. Die nieuwe wapens kunnen snelheden bereiken tot ruim 5.000 kilometer per uur, wat vijf keer sneller is dan gewone ballistische raketten. Door de hoge wendbaarheid ervan kunnen ze afweergeschut omzeilen, wat de wapens veel gevaarlijker maakt.

Foto: AP

De denktank RAND waarschuwde enkele maanden geleden nog voor catastrofale situaties door de wapens, die op dit moment vooral door China en Rusland ontwikkeld worden. De VS ziet die evolutie met lede ogen aan, zo vertelde legerchef John Hyten voor het Armed Forces Committee in de Amerikaanse Senaat. “We hebben de wapens niet om ons daartegen te verdedigen”, zei Hyten. “We staan machteloos.”

Hyten legde op vraag van de commissie uit wat die hypersonische raketten precies zijn. “Die hypersonische dreiging is een systeem dat ballistisch begint - het ziet er ook uit als een ballistische raket - maar dan plots afwijkt van zijn traject en verder vliegt als een kruisraket of een vliegtuig. De naam komt van de hoge snelheid. Zowel Rusland als China zijn agressief aan de ontwikkeling ervan bezig. We hebben hen al tests zien uitvoeren.”

Oplossing?

Hyten benadrukt dat de VS een ander type van nucleair wapen moet toevoegen aan haar wapenarsenaal om zich te kunnen verdedigen.

