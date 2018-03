"Overpoort is een verschrikkelijk probleem." Horeca reageert nu zelf op uitspraak Termont

Gent - “Wij pleiten zelf voor maatregelen, al jaren. Maar meer repressie en nog meer agenten zullen dit niet oplossen.” Zo reageert de horeca in de Overpoort op incidenten in de buurt.

“De Overpoort is een verschrikkelijk probleem.” Dat verklaarde burgemeester Daniël Termont maandag in de gemeenteraad. "Er komen steeds meer mensen die geen studenten zijn, met slechte bedoelingen."

De populaire uitgaansbuurt staat opnieuw volop in de schijnwerpers na enkele incidenten en vechtpartijen. Enkele studenten trokken al aan de alarmbel.

De horeca uit de straat reageert woensdag met een persbericht. “De situatie mag dan niet ideaal zijn, maar de uitbaters schreeuwen al jaren om meer maatregelen”, zegt Tim Joiris (foto), zelf uitbater van twee cafés in de Overpoortbuurt en voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen. “Er zijn camera’s en een glasverbod gekomen, na jarenlang aandringen van de uitbaters.”

Foto: Horeca Oost-Vlaanderen

De horecauitbaters hadden vorige herfst kritiek op de zware inzet van de politie, die de Overpoort meerdere malen volledig afsloot met een kordon. “Meer repressie en nog meer politieagenten” zullen volgens Joiris het probleem niet oplossen. “Het is dringend tijd dat de stad meetsystemen plaatst om de densiteit in Overpoortstraat te meten. Zo kan het stadsbestuur het beleid afstemmen op welke maatregelen echt nodig zijn.”

De horecabazen stellen onder meer voor om terrassen te plaatsen en de straat volledig autovrij te maken. “De communicatie met de horecacoachen van de stad Gent kan op dit moment beter en missen we in dit verhaal. Wij hebben al jaren plannen ingediend hebben, maar die stuiten telkens op weerstand bij het beleid. De bal nu in ons kamp leggen is geen optie.”