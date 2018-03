Frankrijk breidt begrip “verkrachting” uit: minderjarigen beter beschermd

In Frankrijk is woensdag een wetsvoorstel ingediend dat seksueel geweld tegen minderjarigen strenger moet bestraffen. Concreet zou de nieuwe wet de omstandigheden uitbreiden waarin seks met kinderen onder de 15 jaar beschouwd wordt als verkrachting.

Het dossier is brandend actueel in Frankrijk nadat het openbaar ministerie eerder dit jaar in eerste instantie verzaakt had om een man in beschuldiging te stellen van de verkrachting van een elfjarig meisje omdat het slachtoffer had ingestemd met de seks.

Op dit ogenblik is in de Franse wet enkel sprake van verkrachting bij penetratie door geweld, dwang of als het slachtoffer verrast wordt. “Deze defintie houdt onvoldoende rekening met het schokeffect of simpelweg het gebrek aan bevattingsvermogen bij kinderen onder de vijftien jaar”, zegt minister van Gelijkheid Marlene Schiappa.

In het wetsvoorstel wordt ook een boete voorzien van 90 euro voor ongewenste intimiteiten op straat.