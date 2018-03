Legende twijfelt of Duitse topdoelman Manuel Neuer tijdig fit raakt voor WK in Rusland

Oliver Kahn, de gewezen doelman van ‘die Mannschaft’, twijfelt of Manuel Neuer tijdig fit geraakt om komende zomer (14 juni - 15 juli) de wereldtitel van Duitsland in Rusland te verdedigen. “Zijn blessure zorgt voor een lastige situatie”, vertelde de ondertussen 48-jarige Kahn woensdag aan televisiezender Sport1.

Neuer staat door een barst in zijn linkervoet sinds september aan de kant. Voorlopig is het nog altijd onduidelijk wanneer het 31-jarige sluitstuk precies zijn terugkeer zal vieren.

“Als Neuer nog te lang buiten strijd blijft, wordt het uiteindelijk moeilijk voor de bondscoach”, stelde Kahn. “Ik denk dat Neuer, als hij weer fit is, toch nog even tijd nodig heeft in aanloop naar het WK. Hij moet zeker eerst één à twee wedstrijden in de Bundesliga afwerken.”

Oliver Bierhoff, teammanager van de Duitsers, verklaarde eerder dat hij hoopt dat Neuer bij de selectiebekendmaking, op 15 mei, opnieuw “honderd procent” fit is.

Duitsland oefent op 23 maart in Düsseldorf tegen Spanje en vier dagen later in Berlijn tegen Brazilië. In de WK-groepsfase wachten onze oosterburen duels met Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni).