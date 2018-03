Boris Johnson vergelijkt Poetin met Hitler: “Misselijkmakend hoe hij zal genieten van het WK-voetbal”

De gespannen diplomatieke betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland zullen er na de jongste uitspraken van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson allicht niet op vooruitgaan: hij sloot zich tijdens een zitting van de Commissie Buitenlandse Zaken in het parlement aan bij de analyse van een Labour-parlementslid dat de Russische president Vladimir Poetin het WK voetbal zal gebruiken zoals Adolf Hitler de Olympische Spelen in 1936 gebruikte.

“Ik geloof dat die vergelijking juist is”, zo zei Johnson woensdag. “Het is misselijkmakend dat Poetin zal genieten van het evenement.” Johnson sluit zich echter niet aan bij de vraag van verschillende Labour-parlementsleden om het nationale Engelse voetbalteam terug te trekken.

Het Verenigd Koninkrijk en Rusland zijn in een diplomatieke oorlog verwikkeld nadat de Russische voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter begin maart in Groot-Brittannië vergiftigd werden. Beiden werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in een park in Salisbury. Londen gaat ervan uit dat Moskou achter de gifaanval zit, en wordt daarin gesteund door landen als Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Ondertussen werden zowel van Britse als van Russische kant diplomatieke sancties getroffen. Skripal en zijn dochter verkeren nog steeds in kritieke toestand.