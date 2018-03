Commissie: “Laat dotatie prins Laurent met vijftien procent dalen”

De ad hoc commissie in de Kamer heeft met twaalf stemmen voor en één tegen de gedeeltelijke intrekking van de dotatie van prins Laurent goedgekeurd. Ze gaat daarmee dus in op het voorstel van de regering om 15 procent van de dotatie voor dit jaar af te houden.

Ondanks zijn zowat drie uur durende pleidooi is meester Laurent Arnauts, de advocaat van prins Laurent, er dus niet in geslaagd de commissieleden op andere gedachten te brengen. Wie finaal tegenstemde, is niet bekend. Dat deel van de vergadering vond plaats achter gesloten deuren en de stemming was geheim.

Volgende week moet de voltallige Kamer zich nog uitspreken. Dat gebeurt met een publiek debat en een geheime stemming. Maar eerst moet de commissie maandag nog haar rapport goedkeuren, zodat de andere parlementsleden de tijd hebben er kennis van te nemen voor de plenaire vergadering donderdag.

In de wandelgangen viel kritiek te horen op de manier waarop de regering het dossier heeft beheerd en de rechten van de verdediging heeft gerespecteerd. Voor de camera’s herhaalden de commissieleden die bedenkingen niet. “In de plenaire vergadering zal iedereen zich kunnen uitspreken over de manier waarop de procedure is verlopen”, zei Ahmed Laaouej (PS).

Meester Arnauts had woensdagvoormiddag aanpassingen voorgesteld aan de wet uit 2013 die de dotaties aan de koninklijke familie regelt en op basis waarvan de procedure tegen de prins werd gestart.

“Er zitten blijkbaar een aantal onduidelijkheden” in de wet, erkende professor emeritus grondwettelijk recht Francis Delperée (cdH). Hij is evenwel minder streng dan de advocaat. “Een gedragscode is geen bijsluiter. Je kan niet alles regelen. Er moet ruimte voor interpretatie zijn”.

Volgens Laaouej is het nu te vroeg om over een aanpassing van die wet te spreken. Hij sluit niet uit dat later nog een denkoefening volgt.