Argentijnse topspits Gonzalo Higuain hing in 2016 bijna schoenen aan de haak: “Ik zat er helemaal door”

De Argentijn Gonzalo Higuain was twee jaar geleden, toen zijn moeder zwaar ziek was, van plan het voetbal vaarwel te zeggen. Dat vertrouwde de Juventus-aanvaller toe aan de Argentijnse televisiezender TyC Sports.

“Ik zat er helemaal door, maar mijn moeder is uiteindelijk toch genezen. Dankzij God gaat het nog steeds goed met haar. Toen ik de ernst van haar ziekte vernam, vlak na de finale van de Copa América, stond ik op het punt om te stoppen met voetballen. Mijn moeder heeft me echter gevraagd om door te gaan,” verklaarde de Argentijnse international. Het leven is voor hem “meer dan enkel voetbal”.

De 30-jarige aanvaller, die deze week na negen maanden afwezigheid zijn terugkeer maakt bij het Argentijnse elftal, speelde in het verleden voor Napoli en Real Madrid. Zijn jeugdopleiding genoot hij bij het Argentijnse River Plate. De critici legden hem het vuur aan de schenen toen hij op twee jaar tijd drie finales verloor (WK 2014, Copa América 2015 en 2016).

Higuain speelt op vrijdag in Manchester tegen Italië. Argentinië bereidt zich in die vriendenwedstrijd voor op het WK in Rusland. “Ik ben tevreden, het gaat goed. Ik heb het gemist om bij de nationale ploeg te spelen”, tekende een gelukkige Higuain op.

Het doel blijft het WK in Rusland winnen. Als men in Argentinië hoopt dat we het WK gaan winnen, dan is dat omdat we de lat hoog hebben gelegd, voegde Higuain er nog aan toe. In 69 selecties was de aanvaller goed voor 31 doelpunten.