VIDEO. Studenten vechten het uit op 100 meter lang springkasteel

Leuven - Op de Oude Markt in Leuven hebben ongeveer 1.000 studenten het woensdagnamiddag uitgevochten op een reusachtig springkasteel. Ze deden dat tijdens Industria's Big Jump Run, georganiseerd door studentenvereniging Industria.

Op deze hindernissenbaan van zo'n 100 meter lang streden deelnemers in drie verschillende categorieën om de eerste plaats. Tijdens de eerste categorie ging het tussen zes Leuvense studentenverenigingen: VTK, Apolloon, VRG, Ekonomika, Medica en Industria. In de tweede categorie streden vriendengroepen van telkens tien personen tegen elkaar om de titel van snelste vriendengroep te dragen. Bij de laatste categorie liep iedereen voor zichzelf waarbij de winnaar de student was met de snelste tijd.

“We wilden ook eens een spectaculair evenement organiseren, zoals bijvoorbeeld VTK doet met haar kiesweek. Bewijzen dat we dat ook kunnen. En met succes, want het was een geweldige namiddag met zo'n 1.000 deelnemers. We willen dit zeker herhalen”, klonk het bij Industria.