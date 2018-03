Radio 1-presentator beleeft bizarre autokeuring: eerst afgekeurd, halfuurtje later toch groene kaart. Hoe kan dat?

Radio 1-presentator Ronald Verhaegen kreeg deze week op de autokeuring een rode kaart. Toen hij een halfuurtje later bij hetzelfde keuringscentrum opnieuw ging aanschuiven, kreeg hij tot zijn grote verbazing plots een groene kaart van de controleur.

“Vanochtend ben ik naar de keuring geweest en ik kreeg voor het eerst een rode kaart. Mijn wagen is tien jaar oud en goed onderhouden. Maar de reden waarom ik een kaart kreeg, is omdat de dimlichten niet goed afgesteld stonden”, zegt Verhaegen in een filmpje op Facebook. “Ik ben nochtans vorige week vrijdag naar de garage geweest, en die heeft specifiek mijn lichten afgesteld. Toch heb ik een rode kaart gekregen.”

Verhaegen besloot om onmiddellijk naar de herkeuring te gaan, zonder een bezoek aan een garagist. “Ik ben een blokje rond gereden, om een halfuur later opnieuw aan te schuiven. Ik wil zien of ik er nu wel doorheen geraak”, zegt hij. Omdat het om een herkeuring gaat, neemt er deze keer geen medewerker van de autokeuring plaats in zijn wagen. “Ik mag zelf blijven zitten en zelf in de file aanschuiven om mijn lichten te laten controleren. Dat gebeurt deze keer door een andere controleur.”

Wel groene kaart

Tot zijn grote verrassing, geraakt Verhaegen deze keer wél door de keuring en kreeg hij een groen keuringsbewijs. “Ik mag opnieuw een jaar rijden en mijn lichten zijn als bij wonder goed afgesteld.”

Marie De Backer van GOCA (Groepering van erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs) ziet geen probleem, zo klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Bij de garagist kan de vloer misschien niet helemaal recht zijn. Eens wat sneller over een verkeersheuvel rijden, kan al verschil maken. Dat kan bijvoorbeeld ook tussen de twee keuringsmomenten gebeurd zijn.”