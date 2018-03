Goed nieuws voor Barcelona en Rode Duivels omtrent Thomas Vermaelen

Thomas Vermaelen heeft in Barcelona opnieuw met de spelersgroep meegetraind. Dat stond op woensdag te lezen op de website van de Catalaanse club.

De verdediger ontbrak afgelopen zondag in het duel tegen Bilbao. De blessuregevoelige Vermaelen had toen last aan zijn enkel.

Maandag nog liet Roberto Martinez weten dat de Rode Duivel wat langer mocht blijven in Barcelona. De Belgische bondscoach wilde afwachten hoe Vermaelens enkelblessure evolueerde. De Rode Duivels begonnen maandag aan hun voorbereiding op de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië. Enkel Thomas Vermaelen en Thibaut Courtois ontbraken met blessures.

Donderdag beslist Martinez of Vermaelen al dan niet opgeroepen wordt.