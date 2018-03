Man riskeert vier maanden cel omdat hij middenvinger opsteekt naar flitspaal

Een 46-jarige man uit het Franse Régny riskeert een gevangenisstraf van vier maanden. De reden waarom, is op zijn zachtst gezegd bizar te noemen.

Volgens de rechter heeft de bestuurder een persoon in openbaar ambt beledigd. Weliswaar geen agent, wel een flitscamera ter hoogte van Saint-Forgeux-Lespinasse, naar wie hij zijn middenvinger heeft opgestoken. En daar bleef het niet bij, want ook voor de camera in Bessay-sur-Allier deed hij hetzelfde schunnige gebaar.

Het parket oordeelde dat de bestuurder daarmee op zijn beurt de medewerkers in het identificatiecentrum had beledigd. Bij beide overtredingen kon de bestuurder eerst niet geïdentificeerd worden. Zijn nummerplaat was namelijk bedekt met zwarte tape. Na enig speurwerk kon de politie uiteindelijk toch achterhalen wie er achter het stuur zat.

Vinger voor ex-vriendje

De bestuurder was snel om toe te geven dat hij inderdaad te snel gereden had. Maar zijn middenvinger? Die had hij naar eigen zeggen nooit opgestoken. “Net wanneer ik geflitst werd, was ik aan het discussiëren met mijn vriendin omdat ze over haar ex-vriendje bezig was. Mijn middenvinger was dus eigenlijk voor hem bedoeld.

En wat dan met de bedekte nummerplaat? Daar wist de bestuurder helemaal niets van. Volgens hem was die schade veroorzaakt door de persoon aan wie hij daags voordien zijn wagen had uitgeleend.

Volgens Jamel Mallem, de advocaat van de bestuurder, mag er in dit geval geen sprake zijn van een straf. “Toch niet omdat hij een middenvinger heeft opgestoken naar de flitscamera”, klinkt het. Naast de huidige straf die hem boven het hoofd hangt, riskeert de man nog eens drie maand extra celstraf voor dronken rijden in een andere Franse stad.