Halfnaakte foto van Real Madrid-speler leidt tot discussie met ploegmaat op Instagram

Het gaat in 2018 een pak beter met Real Madrid in vergelijking met 2017. Los Blancos zitten in de kwartfinale van de Champions League en in La Liga werd 36 keer gescoord in de laatste tien wedstrijden (acht zeges, één gelijkspel en één nederlaag). Niemand weet of het er wat mee te maken had, maar Real-middenvelder Marcos Llorente plaatste prompt een halfnaakte foto van zichzelf op Instagram. Ploegmaat Marco Asensio moest er smakelijk om lachen en reageerde: "De Photoshop is vreselijk". Llorente bleef kalm en antwoordde stevig: "Je weet dat dit niet waar is..."

De bewuste foto van Llorente:

?? @bernardodoral Een bericht gedeeld door Marcos Llorente (@marcosllorente) op 20 Mrt 2018 om 10:26 (PDT)

En de discussie met Asensio: