Notaris nam het op voor zijn vriend met kanker, maar daar had tweeling het niet zo op begrepen

Izegem - De notaris die op 19 maart 2016 op de Markt in Izegem in elkaar werd geslagen, krijgt een schadevergoeding van 12.000 euro van zijn belagers, een tweeling. Zij moeten elk 250 uur werkstraf uitvoeren.

Notaris Yannick Sabbe (62) uit Izegem heeft de slagen die hij op 19 maart 2016 in café De Pauw op de Markt in Izegem kreeg, absoluut niet zelf uitgelokt. Dat heeft de correctionele rechtbank in Kortrijk besloten. De tweelingbroers die hem enkele slagen gaven, naar buiten sleepten en er hem vervolgens zo zwaar toetakelden dat de notaris het bewustzijn verloor, zijn beiden veroordeeld. Zowel Tim als Tars V.A. (25) moet een werkstraf van 250 uur uitvoeren. Als ze dat niet doen, wordt hun straf omgezet naar een gevangenisstraf van twee jaar. Als ze binnen de drie jaar opnieuw strafbare feiten plegen, moeten ze ook nog elk een geldboete van 1.200 euro betalen.

Correctioneel rechter Guido Casier tilt er vooral zwaar aan dat de notaris de feiten helemaal niet kon voorkomen en dat hij door het gevecht vier maanden arbeidsongeschikt was. De broers moeten de notaris hiervoor een schadevergoeding van zo’n 12.000 euro betalen.

Heel gezicht gebroken

De notaris werd het slachtoffer van het zinloos geweld omdat hij de broers vroeg om te stoppen zijn door kanker geteisterde kameraad lastig te vallen. Daarna kreeg Sabbe nooit meer de kans om zijn cognac rustig uit te drinken, want de broers vielen hem meteen aan. Ze lieten bij mondde van hun advocaat nog zeggen dat de notaris het geweld uitlokte, maar dat weerlegde de rechter volledig. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat zowat het hele gezicht van de notaris gebroken was. De twee broers konden op het proces niet uitleggen waarom ze de feiten pleegden. “Draai u om en moei u niet, is in zulke situaties vaak het beste advies”, besloot de rechter.