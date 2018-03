Klaar voor het WK? Henry Onyekuru voelt voor het eerst sinds lang weer een bal op gras

De start van Play-off 1 halen zal Henry Onyekuru niet doen. Een paar wedstrijden spelen misschien wel. Uit beelden op zijn Instagram-pagina blijkt namelijk dat de Nigeriaan van Anderlecht opnieuw kan trainen met bal. "Ik ben zo dankbaar dat ik terug kan lopen en de bal aan mijn voeten heb. Het is een avontuur geweest. Bedankt voor al jullie gebeden en steun. God geeft me mijn kracht", aldus Onyekuru.

Anderlecht wilde dat de Nigeriaan zich liet opereren aan de gescheurde kruisband, maar in samenspraak met zijn moederclub Everton koos de Nigeriaan voor een alternatieve behandeling. Hij revalideert ook vooral bij The Toffees en zit al met zijn hoofd in Engeland. Toch heeft ook hij wedstrijden nodig bij Anderlecht om een Nigeriaanse WK-selectie te halen. Maar bij paars-wit zijn ze erg sceptisch omdat er een groot risico bestaat op hervallen.