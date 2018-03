Facebook zit in woelig water. Mark Zuckerberg mag het gaan uitleggen in het Amerikaans en het Europees Parlement, nadat bekend werd dat de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers misbruikt werden om hen politiek te manipuleren en dat hij die data dus slecht beheert. Ondertussen zeggen hopen gebruikers hun account op, onder de strijdkreet Delete Facebook. Op de beurs bloedt het bedrijf tientallen miljarden. Is het einde van Facebook nabij?