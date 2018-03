Mysterie van de vijf onafscheidelijke Sullivan-boers na 75 jaar opgelost door miljardair

Het was een van de oorlogsbodems waar al dik 75 jaar naar gezocht werd, en nu is het wrak gevonden door miljardair Paul Allen. De USS Juneau, die verging in 1942. Het zeemansgraf van meer dan 600 matrozen, van wie vijf namen in het Amerikaanse collectieve geheugen zijn gegrift: die van de broers Sullivan. De Sullivans werden nationale helden. En zorgden ervoor dat in de VS elke familie in de oorlog minstens één overlevende telt.