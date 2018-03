De Wever blijft zijn defensieminister steunen en haalt uit naar SP.A

N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft zijn minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) steunen. Dat zei hij woensdagavond in verschillende televisie-interviews.

Zowel De Wever als Vandeput halen bij hun verdediging uit naar oppositiepartij SP.A, die het bestaan van de rapporten over de mogelijke levensverlenging van de F-16’s naar buiten bracht.

‘De SP.A wil een politieke beschadiging van mezelf. Ik heb al heel veel leugens moeten slikken de laatste dagen’, zei Vandeput in het VRT-journaal. ‘Bovendien zegt de SP.A-voorzitter openlijk dat we misschien maar met alle investeringsdossiers voor defensie moeten stoppen. Eigenlijk kiezen ze de facto om het kneusje van de NAVO te blijven en om te doen wat men jarenlang gedaan heeft: defensie afbouwen.’

LEES OOK. Dossier rond F16’s bereikt kookpunt: vier topfiguren zetten vrijwillig stap opzij

‘Geen toeval’

N-VA-voorzitter Bart De Wever vraagt zich dan weer af wie het document gelekt heeft en met welke bedoeling. ‘Het is merkwaardig dat zo’n document niet tot bij de minister komt. We moeten uitzoeken hoe dat precies gebeurd is. Daarnaast luidt de vraag wie dit heeft gelekt. De verantwoordelijke heeft een keuze gemaakt om niet naar de minister, maar wel naar de SP.A te gaan.’

Volgens De Wever is ook de timing geen toeval, nu de regering binnenkort moet beslissen over welk bedrijf de opvolger voor de F-16 mag bouwen. ‘Groepen die wilden meedoen zijn uit de boot gevallen. Dat roept heel veel vragen op, zeker als je ziet dat het lek bij de socialisten zit. En de socialisten zijn in het verleden inzake legeraankopen uiteraard gekend voor een bijzonder transparante manier van werken naar bepaalde bedrijven toe’, zei De Wever aan VRT, met een verwijzing naar de affaires rond Dassault en Agusta.