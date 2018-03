Mauro (79) leeft al bijna dertig jaar op een onbewoond eiland en deelt nu zijn prachtige foto’s via sociale media

Het is intussen 29 jaar geleden dat Mauro Morandi (79) het Italiaanse vasteland inruilde voor het prachtige Budelli-eiland. Daar kreeg hij sinds kort een smartphone in handen, waarmee hij adembenemend beelden schiet, die vervolgens op sociale media plaatst en ons daarmee een unieke inkijk geeft in zijn leefwereld.

Morandi arriveerde in 1989 op het verlaten eiland. Hij was gefrustreerd en had zich tegen de Italiaanse samenleving gekeerd. Samen met enkele vrienden nam hij een bootje richting Polynesië. “Op zoek naar een verlaten eiland om er een nieuw leven te starten”, vertelt hij aan CNN. Maar in de plaats daarvan kwamen ze terecht aan de rooskleurige kustlijn van Budelli, een eiland dat zich situeert tussen Corsica en Sardinië.

De man realiseerde zich al snel dat hij het perfecte verlaten eiland had gevonden. En alsof het geluk hem volledig meezat, ging de eilandwachter van Budelli net op dat moment met pensioen. “Ik heb zijn plaats ingenomen en heb mijn eigen Polynesië hier gevonden”, vertelt hij.

Attractie

Morandi vestigde zich in de bouwvallige hut van de vorige eilandwachter en staat sindsdien in voor het onderhoud van het eiland. Hij moest er aanvankelijk ook dagtrippers proberen weg te houden. “De eerste jaren was ik erg afstandelijk”, herinnert Morandi zich. “Ik wou met niemand communiceren en genoot helemaal alleen val deze schoonheid.” Maar de jaren verstreken, en de man werd steeds milder.

“Ik voelde me een beetje egoïstisch en ik wou dit grote natuurwonder delen met de wereld”, klonk het. Morandi begon contact te zoeken met de dagtrippers die het eiland bezochten, tegenwoordig geeft hij zelfs rondleidingen op het eiland. Tussendoor maakt hij prachtige foto’s van de omgeving. Dankzij de WiFi die sinds kort beschikbaar is op het eiland, kan hij zijn afbeeldingen ook delen op sociale media, onder meer met zijn vijfduizend Facebook-vrienden. Op die manier is hij zelfs een attractie geworden. “Toeristen komen naar hier om die gekke man te ontmoeten die hier helemaal alleen leeft.”

Verblijf bedreigd

En hoewel Morandi destijds naar het eiland is gereisd om aan de wereld te ontsnappen, vindt hij het niet erg dat hij via internet terug in contact kwam met diezelfde wereld. “Ik ben zeer blij met die zichtbaarheid, omdat ik denk dat het mensen kan helpen om de natuur nog beter te appreciëren.”

Toch is het lang niet zeker of Morandi nog lang op het eiland kan blijven wonen. De Italiaanse overheid heeft het eiland volledig overgenomen en in 2016 werd zijn verblijf op het eiland zelfs aangevochten. Een petitie heeft die beslissing momenteel vertraagd. Al is het hoogst onduidelijk hoe lang hij er nog precies zal mogen verblijven.

