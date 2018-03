Geen nieuwe coach bij KV Mechelen: Nederlandse promotiekoning tekent bij

Ondanks de degradatie blijft Dennis van Wijk trainer van KV Mechelen. De 55-jarige Nederlander ziet zijn aflopend contract verlengd met één jaar.

Amper twee maanden geleden, op 24 januari, haalde KV Mechelen Van Wijk binnen. De derde trainer van het seizoen, na Ferrera en Jankovic. Hij boekte in de laatste negen wedstrijden een 9 op 27 en dat bleek net niet genoeg voor de redding. Maar cijfers zeggen niet alles. Van Wijk bracht weer schwung en strijdlust in Malinwa, dat een punt pakte op zowel Anderlecht als Gent en zijn scorend vermogen hervond. Zijn no-nonsense aanpak en heldere communicatie sloegen aan. Het zijn redenen waarom het bestuur van KV hem toch aan het roer laat. In de ontgoocheling na de degradatie – en vooral na het debacle tussen Eupen en Moeskroen – twijfelde Van Wijk zelf aan zijn toekomst als trainer, maar hij draaide bij en wil KV volgend seizoen meteen weer naar 1A brengen.

Scouten in Play-off 2

Van Wijk staat bekend als promotiekoning, hij bracht Oostende (1998), Roeselare (2005), Bergen (2011), Charleroi (2012) en Westerlo (2014) al naar eerste klasse. Toch wacht hem bij KV een zware taak. Heel wat sterkhouders en dure jongens zullen immers vertrekken. Het is aan de sportieve cel en scoutingcel om zo snel mogelijk valabele vervangers te vinden, spelers die het Belgisch voetbal kennen en de juiste mentaliteit hebben. Daarom zal KV Play-off 2 en ook de play-downs in 1B nauwgezet volgen.

Overigens blijft ook Fred Vanderbiest (40), die met Van Wijk naar KV kwam, op post als T2. De voormalige hoofdcoach van onder meer Oostende, die een contract van onbepaalde duur heeft, oogstte intern ook lof en voelt zich goed bij zijn rol in de schaduw.