Kevin De Bruyne (26) geniet van enkele zeldzame dagen vakantie. Tegen Saudi-Arabië kan hij al zijn vijftigste wedstrijd van het seizoen spelen. Maar KDB heeft nog grote plannen. “Het is nu het moment om te oogsten. Je kan alleen maar de hoofdprijs winnen als je naar de hoofdprijs streeft.”

“We teren nog altijd te veel op ­talent. Zolang er tactisch geen goed systeem staat, gaan we moeilijk­heden blijven hebben tegen landen als Mexico. Het is jammer dat we tot nu toe nog geen oplossing gevonden ...