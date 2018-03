Man-in-vorm Stallone Limbombe loopt straks gratis de deur uit: “Ze bellen me niet en ik ga niet zelf bellen hé”

De Limbombe’s lopen in de kijker. Terwijl Anthony (23) zijn goede seizoen bij Club Brugge bekroond zag met een nationale selectie, zit grote broer Stallone (26) bij Antwerp in de vorm van zijn leven. Maar toch vertrekt hij straks zo goed als zeker op de Bosuil. “Ik ben meer waard dan wat ze me geboden hebben”, luidt het op het Spaanse oefenkamp van Antwerp.