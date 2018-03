Licentiecommissie wil meer uitleg van deze twee eersteklassers

KV Oostende en Eupen hebben hun licentie voor komend seizoen nog niet beet. Dat weet Sporza. Zonder licentie voor 1A kunnen clubs niet in de Jupiler Pro League uitkomen. Nog volgens de openbare omroep krijgen de andere eersteklassers wel meteen groen licht.

Bij KV Oostende valt te horen dat ze er min of meer rekening mee hielden dat er extra documenten en uitleg gevraagd zouden worden naar aanleiding van de overname. Zorgen zou de club zich niet maken.

Een van de punten die meer uitleg behoeft, is de kapitaalsverhoging van vijftien miljoen euro die Marc Coucke uitvoerde om de club schuldenvrij over te kunnen laten aan Peter Callant. Marc Coucke trok intussen naar Anderlecht. Opmerkelijk is dat de licentiecommissie ook van de landskampioen meer uitleg zou willen, niet omwille van de eigen licentie, dus allicht in het kader van het dossier van KV Oostende. Net als KVO wordt Eupen pas vandaag officieel op de hoogte gebracht. De deadline om stukken “in eerste zit” in te dienen verliep maandag. Dinsdag boog de commissie zich over de dossiers, al had ze de clubs wel al een indicatie gegeven. Zo kreeg Moeskroen – waar de eigendomsstructuur volgens sommigen aanleiding had kunnen geven tot extra vragen – naar eigen zeggen een positief advies.

Beroep

Dat Eupen en KVO nog geen groen licht krijgen, hoeft geen ramp te zijn. De licentiecommissie heeft bijkomende vragen gesteld, de clubs hebben tot einde deze maand om die te beantwoorden en de commissie te overtuigen. Is er begin april nog geen licentie, dan kan er beroep aangetekend worden bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.