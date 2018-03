Vincent Kompany geïrriteerd door... 17-jarige die hem door de benen speelde

Je bent jong en je wilt wat. Je ploegmakkers door de benen spelen, bijvoorbeeld. Jadon Sancho, een 17-jarig Engels toptalent dat speelt voor Borussia Dortmund, doet het geregeld: zijn medespelers poorten. Alleen, die vele trucjes hebben hem niet meteen populair gemaakt.

“Onze kapitein (Marcel Schmelzer, nvdr.) zei me dat ik daarmee moest ophouden. Hetzelfde is ook gebeurd met de kapitein van mijn vorige ploeg.” Die vorige ploeg was Manchester City, waar Vincent Kompany aanvoerder is. “Ik heb toen ook de waarschuwing gekregen dat ik het niet al te vaak meer mocht doen.” Toch, als jong kereltje de ego’s van je kapiteins aantasten: dat is durven.