CLUBNIEUWS. Gent en Genk azen op Antwerp-speler, water tussen De Boeck en KV Kortrijk “nog niet té diep”

De play-offs in de Jupiler Pro League starten pas volgend weekend maar de Belgische eersteklassers zitten niet stil. Zo is er vanuit Gent en Genk interesse in Antwerp-speler Stallone Limbombe, proberen KV Kortrijk en coach Glen De Boeck nog steeds tot een akkoord te komen en ontvingen ze bij KV Oostende een testspeler. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Jeugdinternationals lijden pijnlijke nederlaag

Louis Verstraete – momenteel uitgeleend aan Waasland-Beveren – en Andreas Burssens – actief bij de Gentse beloften – gingen gisteren met 2-3 onderuit in de eerste groepsmatch met de Belgische U19 tegen Frankrijk op de EK-Eliteronde in Spanje. Verstraete verscheen aan de aftrap en speelde negentig minuten. Burssens bleef negentig minuten aan de bank gekluisterd. Zaterdag staat de tweede groepsmatch tegen Spanje op het menu. (ssg)

ANTWERP. Interesse voor Limbombe

Dat Stallone Limbombe wellicht geen nieuw contract zal tekenen bij Antwerp is ook de Belgische topclubs niet ontgaan. Twee van zijn ex-clubs liggen op de loer om de flankaanvaller binnen te halen. Racing Genk, waar hij tijdens zijn jeugdjaren een tijdje speelde, toont interesse voor de oudste Limbombe omdat er nog geen duidelijkheid is rond de toekomst van Thomas Buffel en Dieumerci Ndongala. Bij die club kan hij verenigd worden met zijn zestienjarige broer. Maar ook AA Gent heeft Limbombe in het vizier om samen met Peter Olayinka, die terugkeert van een uitleenbeurt aan Zulte Waregem, een vertrek van Moses Simon op te vangen. Net als bij Genk heeft Limbombe ook in de jeugd van de Buffalo’s gespeeld. (gegy, vdm, mg)

LEES OOK (N+): Man-in-vorm Stallone Limbombe loopt straks gratis de deur uit: “Ze bellen me niet en ik ga niet zelf bellen hé”

Sambou Yatabaré verliet gisteren het oefenkamp van Antwerp omdat hij vader is geworden van een dochtertje: Siyanah. De Malinese middenvelder is nu enkele dagen in Parijs bij zijn gezin. Door een blessure aan de voet zou hij sowieso een tijdje niet kunnen trainen. Ritchie De Laet (knie) en Sinan Bolat (achillespees) kwamen gisteren ook niet op het oefenveld. De twee trainden individueel in de fitness. Romain Habran (enkel) werkt nog steeds een apart programma af. (gegy)

CLUB BRUGGE. Nog geen Vormer en Mitrovic, Watteeuw overleden

Gisteren lieten Vormer en Mitrovic zich nog niet zien. Het paar wordt nog individueel behandeld en er kleeft nog geen datum op hun terugkeer naar het trainingsveld. Club vernam gisteren het overlijden van Fernand Watteeuw. De ex-middenvelder van blauw-zwart overleed vorige week aan een hartaderbreuk op 81-jarige leeftijd. Watteeuw speelde van 1957 tot 1965 voor Club Brugge en speelde in totaal 157 wedstrijden bij de hoofdmacht. (jve)

GENK. Coucke hervat de trainingen

Derde doelman Gaetan Coucke, die gisteren met lichte hinder aan de schouder uit voorzorg langs de lijn werd gehouden, hervat waarschijnlijk vandaag de training. Omdat Vukovic en Jackers weg zijn met interlandverplichtingen en Vandevoordt examens heeft, werd naast Seppe Bastiaens ook Bavo Coenen ingezet op training van de A-kern. Vanochtend (10.30 uur) krijgen de Genkse niet-internationals nog een stevige fysieke prikkel tijdens de laatste training van de week. Daarna krijgen ze vrij tot maandagmiddag. (mg)

KV KORTRIJK. Overleg met De Boeck opnieuw uitgesteld

Al werd gisteren door beide partijen beschouwd als ‘D-Day’, er is nog altijd geen overeenkomst tussen KV Kortrijk en Glen De Boeck over de contractverlenging van drie jaar die de club de coach had voorgelegd. Maar er is ook nog geen breuk. In het financieel voorstel dat al langer op tafel lag, kon De Boeck zich hoegenaamd niet vinden. “Een gebrek aan respect’, heette het. Maar er kwam na overleg met zijn financieel raadgever dan toch een tegenvoorstel, waar de club zich nu verder over beraadt. “Het water was diep, maar misschien toch nog niet té diep”, aldus KVK-algemeen manager Matthias Leterme. (fbu)

Bij KV Kortrijk vertoeft Elohim Rolland al een tijdje in de lappenmand. Hij blesseerde zich eind september aan de kruisband, een scheur waarmee hij zo’n zes tot acht maanden out zou zijn. De middenvelder oefent ondertussen dagelijks in de gym. Op 27 en 28 maart staan onderzoeken gepland om te zien of de revalidatie in stijgende lijn blijft gaan. Als alles goed zit, zou hij binnen twee tot drie weken starten met lichte veldtrainingen. (gco)

KV MECHELEN. Club begint aan afbraak hoofdtribune

Bij KV Mechelen, dat veroordeeld is tot degradatie, zijn de werken aan de hoofdtribune gestart. Vanaf april wordt de hoofdtribune afgebroken. Nadien zal aannemer Verelst de nieuwe tribune bouwen. Ze moet klaar zijn tegen het begin van het nieuwe seizoen, half augustus, en biedt plaats aan ongeveer 2.000 fans. In afwachting werden de zitjes op de hoofdtribune al verwijderd. Een deel zal achter het doel worden geplaatst. (dvd, thst)

KV OOSTENDE. Zuid-Afrikaanse tester geland

Gisteren landde de Zuid-Afrikaanse tester Kyaam Bull (18, Ajax Cape Town) op Zaventem. Verwacht wordt dat hij vandaag al meetraint met de A-kern. Bull is een verdediger, die een dikke week de tijd krijgt om zich te bewijzen. Orlans kreeg vorig weekend de trofee ‘Sportambassadeur 2017’ van Oostende uit handen van de schepen van Sport. KV Oostende kreeg de prijs voor zijn geslaagde bekercampagne en het eerste Europese avontuur. (jve)

LOKEREN. Laatste training van de week

Lokeren speelde gisterochtend onderling een wedstrijd op het A-veld. Vandaag staat er in de voormiddag nog een training op het programma. Vrijdag, zaterdag en zondag worden de spelers niet op de club verwacht. Vanaf maandag start Lokeren de voorbereiding op de play-offs. De 20-jarige middenvelder Nathan Mingiedi gaat testen bij de Nederlandse tweedeklasser RKC Waalwijk. Mingiedi speelt nu bij de beloften. (whb)

STVV. Legear traint weer mee met de groep

Lierse speelt vandaag om 12 uur een oefenduel tegen Lierse. Mogelijk stuurt De Roeck vandaag twee verschillende teams tussen de lijnen in de eerste en tweede helft. De kans is reëel dat Tomiyasu zijn eerste speelminuten krijgt. Voor Acolatse (hand) en Charisis (adductoren) komt de partij nog te vroeg. Tijdens de pittige training van gisteren trainde Legear opnieuw met de groep mee. Antunes bleef aan de kant met hinder aan de adductoren. (pivan)

ZULTE WAREGEM. Achter gesloten deuren tegen Oostende

Zulte Waregem trakteert zich vandaag al op een portie Play-off 2. Niet tegen een van de komende tegenstanders, maar wel tegen Oostende uit de andere groep. De wedstrijd wordt om 15 uur achter gesloten deuren gespeeld. De gewone fan blijft beter thuis, want de poorten blijven dicht. Zulte Waregem-KV Oostende kan eind mei wel de finale tussen de poulewinnaars van Play-off 2 worden. Beide ploegen missen vandaag wel nog wat internationals. (kv)