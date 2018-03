Ze zat rustig rond te kijken achter het stuur toen haar zelfrijdende auto plots iemand aanreed

Rafaela Vasquez (44) maakte zondagavond rond 22 uur in het Amerikaanse Tempe (Arizona) een ritje in een zelfrijdende wagen van Uber. Terwijl die het werk deed – zij zat enkel achter het stuur om te kunnen ingrijpen in het geval er iets mis zou gaan – keek zij wat in het rond. Maar dan ging er iets grondig mis: de wagen merkte een overstekende vrouw niet op. Op dashcambeelden is de shock van beide vrouwen te zien.

Elaine Herzberg werd geraakt met bijna 65 kilometer per uur. De 49-jarige vrouw werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Ze is de eerste voetganger die is overleden bij een ongeval met een zelfrijdende wagen. Het onderzoek naar hoe dat kon gebeuren, is nog volop aan de gang. Uber heeft voorlopig alle tests met zelfrijdende wagens stopgezet.

Intussen heeft de politie van Tempe videobeelden van het moment vlak voor het ongeval vrijgegeven. Die tonen zowel wat zich binnen als buiten het voertuig afspeelde:

Terwijl Vasquez wegkijkt, vermoedelijk naar het schermpje in het midden van de wagen, doemt plots een vrouw op in de koplampen. Wanneer Vasquez een klap hoort (zo verklaarde ze later aan de politie), kijkt ze geschokt op, maar is het al te laat. Het ongeval zelf wordt niet getoond, wegens te schokkend. De auto remde niet.

Volgens de lokale politiechef Sylvia Moir suggereren de beelden dat het ongeval niet te vermijden was. “Het is heel duidelijk dat het moeilijk zou geweest zijn om deze aanrijding te vermijden – in gelijk welke modus: zelfrijdend of met een menselijke chauffeur – gezien de manier waarop het slachtoffer vanuit de schaduw recht op de weg kwam.”

Volgens Moir zou Uber dus waarschijnlijk niet schuldig bevonden worden aan het ongeval, maar ze sluit niet uit dat de menselijke back-up chauffeur aangeklaagd zou worden. Vasquez kwam al eerder in aanraking met de politie: Rafaela ging tot voor kort als Rafael door het leven, en werd in 2001 onder die naam veroordeeld tot vier jaar celstraf voor een gewapende overval. Vasquez zegt over het ongeval dat alles in een flits gebeurde en ze niet de kans had om in te grijpen. Ze was niet onder invloed van alcohol of drugs.

Politiechef Moir wees er ook op dat de aangereden vrouw het zebrapad minder dan honderd meter verderop niet gebruikte. “Het is gevaarlijk om ’s avonds de weg over te steken, terwijl er goed verlichte oversteekplaatsen beschikbaar zijn.”

