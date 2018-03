Aanslagen van 22/3 sereen herdacht in Zaventem en Brussel

De plechtigheden worden georganiseerd door de federale regering, Brussels Airport en de MIVB. Ze doen dit in samenwerking met de slachtofferverenigingen Life4Brussels en V-Europe.

Deze zullen ingetogener zijn dan vorig jaar. Bij de aanslagen vielen 32 doden en meer dan 300 gewonden. Premier Michel zal de plechtigheden bijwonen.

Two years ago at 7.58 am the unimaginable happened at Brussels Airport. Today at that moment, we observe 1 minute of silence throughout the airport in remembrance of the victims of the 22 March 2016 attacks. pic.twitter.com/59iQyY36zp