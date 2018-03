Toyota schort tests met zelfrijdende auto’s in VS op na dodelijk ongeval

Toyota zet zijn tests met zelfrijdende auto’s in de Verenigde Staten tijdelijk stop. Dat heeft de Japanse autobouwer beslist in de nasleep van het dodelijk ongeval met een robotwagen van Uber. De Amerikaanse taxi-app kondigde eerder zelf ook al aan zijn tests op te schorten.

Dinsdag overleed in Tempe, een stad in de zuidwestelijke Amerikaanse staat Arizona, een vrouw nadat ze werd aangereden door een zelfrijdende auto van Uber. De voetgangster werd gegrepen toen ze de rijbaan overstak. Het gaat vermoedelijk om het eerste dodelijke ongeval met een robotwagen en een voetganger.

“We kunnen voorlopig alleen maar speculeren over de oorzaak van het incident of de implicaties voor de toekomst van het autonoom rijden”, zegt het in de VS gevestigde Toyota Research Institute (TRI). Omdat TRI vreest dat het incident “een emotionele impact kan hebben op zijn testchauffeurs”, heeft het instituut beslist om zijn meest geavanceerde tests op de openbare weg tijdelijk stop te zetten.

Het gaat daarbij wel enkel om de tests die in de Amerikaanse staten Californië en Michigan worden uitgevoerd. De proeven van Toyota in Japan gaan gewoon door.