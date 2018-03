Zware brand verwoest hotel in mum van tijd: “Er zullen ernstige vragen moeten worden gesteld” Video: Reuters

De Ierse hoofdstad Dublin werd woensdagnacht opgeschrikt door een zware brand die verschillende verdiepingen van een hotel razendsnel verwoestte. Meer dan zestig brandweermannen hadden alle moeite van de wereld om de vlammen te bestrijden en werden gehinderd door vallend, brandend puin. Er vielen geen slachtoffers, maar lokale politici vragen een grondig onderzoek en zullen “ernstige vragen” stellen omdat de vlammen zich zo snel konden verspreiden.

Ierse brandweermannen van acht verschillende korpsen in Dublin waren tot diep in de nacht bezig om de vlammen te doven en zullen donderdag ter plekke blijven om ervoor te zorgen dat de brand niet weer aanwakkert. De bovenste verdiepingen van het hotel - waar mensen in appartementen wonen - zijn volledig verwoest, maar volgens de Ierse en Britse pers vielen er geen slachtoffers.

“Een van de grootste vuurhaarden in de regio van Dublin in lange tijd”, aldus Paul McAuliffe, die in het stadsbestuur zetelt voor de politieke partij Fianna Fáil. “De oorzaak van de brand en de snelheid waarmee de vlammen zich konden verspreiden, zal grondig moeten worden onderzocht. Ik verwacht dat er ernstige vragen zullen worden gesteld.”

Een getuige verklaarde dat de brand “krankzinnig” snel ernstiger werd en dat “het deed denken aan de tragedie van de Grenfell Tower”, het flatgebouw dat in juni 2017 volledig afbrandde in Londen. Volgens een buurtbewoonster vlogen de ramen van het hotel aan diggelen door de hitte van de vlammen.

Het gebouw heeft hotelkamers op de eerste verdiepingen en appartementen op de bovenste, het is echter nog niet bekend waar de gasten en bewoners zullen moeten verblijven. De Ierse minister voor Huisvestiging beloofde via Twitter dat hij de “situatie nauwlettend in de gaten houdt”.