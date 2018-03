Ham - Op de Staatsbaan in Ham botsten donderdagochtend een schoolbus en een wagen. De schoolbus belandde hierdoor in de gracht.

Er waren geen schoolkinderen aanwezig op de bus. De chauffeurs zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten van het rondpunt aan de autosnelweg in de richting van Ham. Er is veel verkeershinder en er staat een lange file. Brandweer en politie zijn ter plaatse. Om 09.00 uur zijn de takelwerken bezig.

Foto: ZB