Hinder Franse spoorstaking voelbaar tot in ons land

De aangekondigde staking in Frankrijk, als protest tegen het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron, leidde donderdagochtend vooral tot hinder bij het spoor. De staking is ook voelbaar in ons land: zo werden drie Thalystreinen tussen Brussel en Parijs afgeschaft.

Ook het treinverkeer tussen Doornik en Rijsel en Moeskroen en Rijsel is zwaar verstoord, waarschuwt de NMBS. Op de luchthaven van Zaventem zijn slechts enkele vluchten geannuleerd, van en naar Lyon.

In Frankrijk zelf rijdt donderdagochtend slechts 40 procent van de hogesnelheidstreinen, bericht radiozender FranceInfo. Op de Parijse luchthavens is zo’n 30 procent van de vluchten afgeschaft. Later op de dag wordt er nog betoogd.