Dortmund krijgt wel een heel aparte en vooral snelle ‘tester’ op training

Usain Bolt blijft werken aan zijn droom om ooit voor een profclub te voetballen. De 31-jarige Jamaïcaanse sprintkoning liet via twitter weten dat hij vrijdag meetraint met Borussia Dortmund. De Duitse traditieclub heeft het nieuws bevestigd.

Wie vrijdag niet weet wat gedaan? Stap uw wagen in en rijdt toch snel even naar Dortmund. Usain Bolt zal er deelnemen aan een open training van de lokale Borussen.

Waarom Bolt vrijdag naar Duitsland afzakt, ligt voor de hand. Zowel Dortmund als Bolt worden gesteund door Puma, de Duitse producent van sportmaterialen. Bolt had zijn ‘test’ reeds eerder aangekondigd tijdens een interview. “Ik ga een test doen bij Dortmund”, had Bolt toen al verklapt. “Mijn grote droom is het om voor Manchester United een contract te tekenen. Als Dortmund zegt dat ik het talent heb voor een profcontract, dan ga ik er alles voor doen om mijn doel te realiseren.”

Het nieuws van Bolts training is wel pech voor Michy Batshuayi en het merendeel van de Borussia-kern. batsman en co bevinden zich bij hun respectieven nationale elftallen om enkele vriendschappelijke interlands af te werken. Ook voor Bolt is het ongetwijfeld een afknapper dat de meeste toppers niet van de partij zullen zijn. De Jamaïcaan was de voorbije dagen trouwens in Zwitserland waar hij aan de ‘Hublot Match of Friendship’ deelnam. Ook Diego Maradona en José Mourinho waren van de partij en gingen maar al te graag met de Jamaïcaan op de foto.