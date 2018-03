Hun klasgenoten kwamen om bij een schietpartij op school, nu steken de Obama’s hen een hart onder de riem

Op 14 februari richtte de 19-jarige Nikolas Cruz een waar bloedbad aan op zijn oude middelbare school. Maar liefst 17 studenten en leerkrachten kwamen om het leven tijdens zijn dodelijke raid. De agenten die als eerste ter plaatse waren, hadden nog nooit een dergelijk pandemonium gezien. Na de schietpartij bleven de overlevende studenten echter niet bij de pakken zitten. Ze werden vurige pleitbezorgers voor een strengere wapenwetgeving in de VS en brachten jongeren in het hele land op de been voor protestmarsen. Onder meer daarvoor worden ze nu geprezen door de familie Obama.

Hoewel de schietpartij ondertussen al een maand geleden is, zijn heel wat mensen de studenten van Parkland nog niet vergeten. Zo ook Michelle en Barack Obama. Het voormalige presidentiële echtpaar stuurde op 10 maart nog een handgeschreven brief naar de studenten waarin ze hen prijzen om hun “veerkracht, vastberadenheid en solidariteit” na de schietpartij en voor hun activisme.

Brief van de Obama’s

Aan de studenten van Parkland

We wilden jullie laten weten hoe geïnspireerd we zijn door de veerkracht, vastberadenheid en solidariteit die jullie getoond hebben in de wake van een vreselijke tragedie.

Niet alleen hebben jullie elkaar gesteund en getroost, maar jullie hebben het geweten van het land helpen wakker te schudden en beleidsmakers uitgedaagd om de veiligheid van onze kinderen de topprioriteit van dit land te maken.

Doorheen onze geschiedenis hebben jonge mensen zoals jullie het voortouw genomen om Amerika beter te maken. Er kunnen tegenslagen komen, soms zal je misschien vinden dat de vooruitgang te traag komt. Maar wij twijfelen er niet aan dat jullie een enorm verschil zullen maken in de komende dagen en jaren, en we zullen er voor jullie zijn.

Barack Obama Michelle Obama

EXCLUSIVE: Here’s the letter @BarackObama and @MichelleObama wrote to the #ParklandShooting survivors. In it, the former president and first lady tell the teens that they’ve “inspired” them, and commend them on “awakening the conscience of our nation.” https://t.co/FOQYVguNFw pic.twitter.com/xEPHE6iUL2 — Mic (@mic) March 21, 2018

Het is niet de eerste keer dat Barack en Michelle hun steun uitspraken voor de studenten. Toen nauwelijks een week na de schietpartij al bleek dat de studenten een sterk front zouden vormen tegen de vrije wapendracht en de onverschilligheid van hun politieke vertegenwoordigers niet meer zouden pikken, plaatsten Barack en Michelle volgende boodschappen op Twitter.

“Ik bewonder de buitengewone studenten in Florida. Zoals elke beweging in de loop van onze geschiedenis, zal de wapenwetgeving een nooit aflatende moed en standvastigheid vereisen. Maar Barack en ik geloven in jullie, we zijn trots op jullie en we staan achter jullie”, tweette Michelle Obama toen.

Het duurde niet lang voor ook haar echtgenoot met een boodschap kwam: “Jonge mensen hebben al onze grote bewegingen helpen leiden. Zo inspirerend om dat opnieuw te zien gebeuren in zoveel slimme, onbevreesde studenten die opkomen voor hun recht op veiligheid, protesteren en samenkomen om de wereld opnieuw te maken zoals hij zou moeten zijn. We hebben op jullie gewacht. En we steunen jullie.”

I’m in total awe of the extraordinary students in Florida. Like every movement for progress in our history, gun reform will take unyielding courage and endurance. But @barackobama and I believe in you, we’re proud of you, and we’re behind you every step of the way. — Michelle Obama (@MichelleObama) February 22, 2018