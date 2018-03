Bachelor verpleegkunde: reanimatie niet nodig

Hoe maak je achttienjarigen warm voor een job in de zorg? Een Reanimatiemarathon in de straten van Gent is een begin. Maar de opleiding tot professionele bachelor in de verpleegkunde zelf blaakt van gezondheid. “Medisch, technisch of mensgericht: de carrièrepaden zijn veel diverser dan tien jaar geleden”, zegt Martine Baert, praktijklector verpleegkunde aan de HoGent.

“Tijdens de voorbije Week van de Zorg organiseerden we samen met onderwijsinstellingen (hogescholen en HBO5), Rode Kruis-Vlaanderen en Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer een Reanimatiemarathon om studenten te werven en het publiek te sensibiliseren”, licht de lector toe. “Over heel Vlaanderen. In Gent hadden we standplaatsen aan het Sint-Pietersstation en de Krook met reanimatiedemo’s. Onze studenten deelden ook flyers uit over reanimatie. We hadden ook team in Aalst en Sint-Niklaas.”

Aantrekkelijk

Gaat het dan achteruit met de richting verpleegkunde? “Ook al kwam er in 2016 een studiejaar bij in de bacheloropleiding, de richting blijft aantrekkelijk”, zegt Martine Baert. “Ook moet je flink gemotiveerd zijn. In andere opleidingen ben je al in drie jaar professionele bachelor, in verpleegkunde heb je vier jaar nodig. Toch vielen de inschrijvingen nooit stil. Voor een beroep met 100 procent tewerkstellingskans en extra doorgroeikansen via postgraduaatopleidingen, is dat wel logisch.”

“Je hebt nu veel meer specialisatiemogelijkheden dan tien jaar geleden. We focussen op verschillende leerlijnen zoals evidence based nursing, waarbij je ook wetenschappelijke literatuur raadpleegt en papers schrijft. Je verdiept je ook in organisatie en management. Je bent theoretisch en praktisch mee met de nieuwste zorginzichten als generalistisch verpleegkundige én je ontplooit je eigen vaardigheden. Eerder medisch-technisch – voor pakweg het operatiekwartier of spoed – of meer menselijk voor afdelingen als psychiatrie of pediatrie. En tijdens de opleiding krijg je talentcoaching.”

>

>

>