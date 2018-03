De Sami-schande: een dorp van amper 2.000 inwoners, en toch 153 gevallen van seksueel misbruik

Een 62-jarige man uit het afgelegen Tysfjord in Noorwegen is deze week tot vier jaar cel veroordeeld voor de aanranding van drie vrouwen. Het is allerminst een alleenstaand geval: de afgelopen jaren waren er 153 meldingen van seksueel misbruik in het dorpje van amper 2.000 mensen. En telkens wordt naar dezelfde oorzaak gekeken: Sami.