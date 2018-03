Sterkhouder van Waasland-Beveren verlaat België en wordt opvolger van Ciman in MLS

Waasland-Beveren neemt afscheid van aanvoerder Rudy Camacho. De 27-jarige Fransman verlaat het Waasland en verhuist naar Montreal Impact. Daar moet de verdediger de opvolger worden van Laurent Ciman, die eerder dit seizoen (verplicht) verhuisde naar Los Angeles FC. Camacho zat al een week in Canada, maar de onderhandelingen met Waasland-Beveren werden pas donderdag afgerond.

Camacho speelde sinds het seizoen 2016-2017 voor Waasland-Beveren. Hij kwam over van het Franse CS Sedan Ardennes en ontpopte zich op de Freethiel al snel tot een sterkhouder. Toen Ibrahima Seck Waasland-Beveren verliet voor Racing Genk, nam Camacho zelfs de aanvoerdersband over. Waasland-Beveren moet Play-off 2 dus zonder zijn rots in de branding aanvatten. Hoeveel het kreeg voor de verdediger, is niet bekend.