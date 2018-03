“Onthullingen over F-16’s laten wrange nasmaak achter bij personeel”

Brussel - “Er is ons altijd voorgehouden dat er geen alternatief was en dat de toestellen bij wijze van spreken uit de lucht zouden vallen. Nu blijkt kennelijk dat er wel degelijk reële mogelijkheden zouden bestaan om de levensduur van onze huidige F-16’s aanzienlijk te verlengen, maar dat de conclusies van de constructeur onder de mat werden geveegd. Dat laat toch wel een wrange nasmaak achter”, zo reageert Yves Huwart van de onafhankelijke militaire vakbond ACMP op de kwestie van het F-16-vervangingsdossier. “Iedereen is een beetje om de tuin geleid”, vindt hij.

Huwart wijst erop dat een verlenging van de levensduur van de toestellen een budgettaire ingreep vraagt van iets meer dan 2 miljard euro, aanzienlijk minder dan de 15 miljard die naar voren geschoven is voor de aankoop van vervangtoestellen.

Foto: Bert Hulselmans

“Als die budgettaire ingreep verlicht kan worden, dan kunnen een aantal andere besparingsmaatregelen wellicht ook verlicht worden”, meent hij. Zo is er binnen defensie al jaren “een gestage afbouw in personeelseffectieven aan de gang, die maakt dat we sinds 2000 en mogelijks ook daarvoor al, het leger verminderen met meer dan 1.000 effectieven per jaar” en daar komt nu ook het pensioendossier bovenop. “Dat alles onder het mom van de noodzaak om te investeren in nieuw materiaal.” Als nu blijkt dat die investering veel minder noodzakelijk was, dan had men misschien de factuur van de pensioenen een stuk kunnen verlichten, of men had de afgelopen jaren niet zo drastisch de rekrutering moeten beperken, hekelt Huwart.

Berichten zoals de afgelopen dagen zijn bijzonder nefast voor de reputatie van defensie en doen ook binnen het leger bij menigeen de wenkbrauwen fronsen, stelt de vakbondsman. “Vandaag de dag werken nog heel wat militairen in omstandigheden waarin de doorsnee burger niet zou willen werken. (...) We hebben bijvoorbeeld adequaat vervoer nodig, zoals bussen, zodat we militairen niet moeten vervoeren in de laadbak van een vrachtwagen. Maar er is geen geld. En dan hoor je zo’n zaken. Het personeel begrijpt dat niet”, besluit Huwart.