Paniek in Nederlands parlement: activist springt van tribune naar beneden

Een bezoeker van de Nederlandse Tweede Kamer is donderdagmiddag van de publieke tribune gesprongen of gevallen. Volgens ooggetuigen gaat het om een man die zich nerveus gedroeg. Hij zou hen en weer hebben gedrenteld over de publieke tribune voordat hij iets aan de balustrade vastmaakte. Daarna sprong hij over de balustrade heen de plenaire zaal in. Volgens omstanders heeft de wietactivist de sprong overleefd, zo meldt De Telegraaf.

Het debat over georganiseerde criminaliteit dat gaande was, is stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd. Een ambulance is gearriveerd, een brancard is binnengebracht en hulpverleners hebben zich over de man ontfermd.

Volgens De Telegraaf gaat het om een activist die al weken demonstreert tegen wat hij de criminalisering van cannabis noemt. Hij zou zijn daad - “om de politiek wakker te schudden” - aangekondigd hebben op Facebook.

De zaal is afgeschermd voor nieuwsgierige blikken. Vanuit de zaal wordt ook niet meer uitgezonden.

“Verschrikkelijk”

Medewerkers van de Tweede Kamer zijn in tranen, Kamerleden in shock. Na het incident konden de meeste van hen geen woord uitbrengen. “Het was verschrikkelijk”, zegt SP-Kamerlid Van Nispen, die verder niet over het incident wil praten.

De staf van de Tweede Kamer wil voorlopig niet meer kwijt dan dat er “een incident bij de publieke tribune in de plenaire zaal’’ is geweest en dat hulpdiensten ter plaatse zijn.

Op het moment van de feiten was Arno Rutte, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, aan het woord. Op deze beelden is te zien hoe hij schrikt van wat er zich in zijn gezichtsveld afspeelt.

Paniek in de Kamer er gaat iets helemaal fout op de publieke tribune pic.twitter.com/7LlJwMSdb0 — Frans van Heest (@fcvheest) 22 maart 2018

Incident in de Tweede Kamer. Politie ter plaatse. pic.twitter.com/wVC2mqwpIA — Steven Bakker (@Kolpen) 22 maart 2018

Foto: NOS

