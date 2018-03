Na Brexit worden Britse paspoorten in Frankrijk gemaakt

Ironisch genoeg zullen de Britse paspoorten in de toekomst waarschijnlijk in EU lidstaten Nederland en Frankrijk gemaakt worden in plaats van het Verenigd Koninkrijk.

De Britse regering was sinds net na de Brexit van plan om de Britse paspoorten van uiterlijk te veranderen. In plaats van het bordeauxrood dat sinds 1998 in gebruik is, wilden de conservatieven terug naar het marineblauw met gouden letters. Het blauwe paspoort is volgens sommige pro-Brexit parlementsleden een symbool van de Britse identiteit.

Er werd een zogeheten ‘blind tender’ gehouden: verschillende bedrijven mochten een offerte maken en een proefstuk voorstellen en deze werden beoordeeld zonder te weten welk bedrijf achter welk bod zat. Onder de huidige regelgeving echter, mochten EU bedrijven uit andere landen niet uitgesloten worden van deelname. Van de drie bedrijven die in de running waren komt nu Gemalto , een Frans - Nederlandse producent van elektronische betaal- en identificatiemiddelen als winnaar naar voren. Dat vertelt diens concurrent De La Rue aan de BBC. Het Britse De la Rue maakt de Britse paspoorten sinds 2009.

De politiek laat zich intussen niet onbetuigd. Voormalig parlementslid en fervente pro-Brexiteer Priti Pratel noemt het een nationale vernedering. Peter Drake van de liberaal-democraten spreekt over een klucht, “en alsof het nog niet erg genoeg is: we zullen nu ook nog eens de volle pot moeten betalen. Want door de Brexit is de waarde van het pond gedaald, en we gaan de paspoorten importeren.”

Gemalto zal de nieuwe paspoorten beginnen maken in 2019, het jaar dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten. Maar misschien heeft het bedrijf nog een kans om de gemoederen toch enigszins te bedaren. Gemalto is weliswaar een multinational met kantoren over de hele wereld maar ze heeft ook nog een productielijn in Fareham nabij Portsmouth.