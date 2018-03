Politie vuurt 20 kogels af op ‘gewapende’ man in zijn eigen tuin. Het ‘wapen’ was een smartphone Video: YouTube

De politie van de Amerikaanse staat Sacramento ligt onder vuur omdat ze een man hebben neergeschoten in zijn eigen tuin onder de verkeerde veronderstelling dat hij een wapen had. De zwarte man werd achtervolgd omdat hij van een inbraak werd verdacht en werd neergeschoten omdat hij een mobiele telefoon vasthad, die de agenten als geweer aanzagen. “Hij was op het verkeerde plaats op het verkeerde moment?”, aldus zijn oma. “Komaan, ze hadden niet moeten schieten.” De agenten vuurden minstens twintig kogels af, waardoor de man ter plekke stierf.

De agenten verklaarden dat ze een voorwerp in de handen van de man - die werd geïdentificeerd als Stephan Clark - zagen voor ze het vuur openden en tientallen kogels afvuurden in korte tijd. Het schokkende incident werd gefilmd met een bodycam van een van de agenten en werd woensdag gepubliceerd om “de gemeenschap te informeren”. Volgens de twee agenten reageerden ze op een melding van een man die ramen aan het inslaan was en probeerden ze Clark te stoppen toen hij in een tuin zat.

Zijn eigen tuin, zo bleek achteraf. Terwijl de agenten hem aanmaanden om zijn handen te tonen, dachten ze plots een wapen te zien. In de beelden die werden vrijgegeven, schreeuwen ze “geweer, geweer”, vlak voordat ze een spervuur van kogels afvuren op Clark, die enkele seconden voordien nog twee stappen richting de agenten zette. Hij werd dodelijk geraakt door de afgevuurde kogels van de agenten - die niet hadden gemeld dat ze bij de politie hoorden - en stierf in de tuin.

Het wordt momenteel nog onderzocht of Clark de verdachte was - die werd omschreven als minstens 1 meter 80 lang - waarop de agenten het hadden gemunt. De oma van Clark is het echter niet eens met de verklaring van de politie en zweert dat haar kleinzoon te klein was om aan de beschrijving te voldoen. Ze beweert dat Clark“op de verkeerde plek, op verkeerde moment” in de tuin zat en houdt vol dat haar jonge familielid onschuldig is.

De agenten vonden hun weg naar de tuin waar Clark zich schuilhield door de aanwijzingen van een politiehelikopter die de gezochte verdachte aan het volgen was. Volgens de piloot had de verdachte een raam ingeslagen met een staaf, waarna hij het op een lopen zette om daarna aandachtig een auto te bekijken. Het is voorlopig nog niet bekend hoeveel afgevuurde kogels hun doelwit troffen en de zaak wordt momenteel grondig onderzocht.