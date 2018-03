Bestelwagen rijdt winkelraam binnen na mislukt uitwijkmanoeuvre

Blankenberge - Donderdagmiddag is een bestelwagen in een winkelvitrine gereden in de drukke Kerkstraat in Blankenberge. Het ongeval gebeurde toen de bestuurder wilde uitwijken voor een andere wagen die voorrang van rechts wou nemen.

Volgens omstaanders hield de bestuurder van de bestelwagen er een onaangepaste snelheid op na. De man zelf, een pakjesbezorger, was danig geschrokken van het incident. Volgens de man reed hij niet sneller dan 30 kilometer per uur. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan de winkel is aanzienlijk.

Op het moment van het ongeval was er één verkoopster in de winkel. Zij hoorde alles vanuit haar bureau. De brandweer kwam ter plaatse om zowel het wegdek als de grootste stukken van het gebroken uitstalraam op te ruimen. Een aannemer moest het pand stutten. De bestelwagen werd getakeld.