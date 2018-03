Twee gewonden na zware brand in Bissegem

Kortrijk - In Bissegem bij het West-Vlaamse Kortrijk is donderdagmiddag een zware brand uitgebroken in een woning. Er vielen twee gewonden. De schade aan het pand is groot.

De brand brak donderdag omstreeks 13 uur uit in de Rijmsnoerstraat in Bissegem. De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar moet wellicht nog een hele tijd nablussen. De schade aan de woning is erg groot. Twee slachtoffers werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend.