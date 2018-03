Bemanningslid luchtvaartmaatschappij inventief in smokkelen van cocaïne: pakjes drugs rond benen gewikkeld

Een bemanningslid van Fly Jamaica Airways is in New York in de VS gearresteerd voor een poging om cocaïne binnen te smokkelen in Amerika. Dat meldt de Amerikaanse douane- en grensbewaking.

De drugs werden ontdekt nadat de man door de luchthavenpolitie van JFK International Airport in New York naar een private onderzoekskamer werd geëscorteerd. De vlucht van de man was afkomstig uit Montego Bay in Jamaica. De man was inventief geweest om de drugs te kunnen smokkelen: de pakken cocaïne waren rond zijn benen gewikkeld met tape, tot op zijn enkels.

Er werd in totaal 9 pond (ongeveer 4,1 kg) cocaïne in beslag genomen, met een straatwaarde van 160.000 dollar (of 130.000 euro).

De Amerikaanse douane (US Customs and Border Protection) heeft foto’s vrijgegeven van de drugsvangst. Op de foto is de verdachte te zien, in uniform, met zijn broek omlaag getrokken en witte tape rond zijn dijen en enkels.

De verdachte wordt beschuldigd van drugssmokkel en zal vervolgd worden door het Amerikaanse openbare ministerie.