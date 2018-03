Man beschrijft voor groep leerkrachten hoe hij vroeger gepest werd en laat hen verbijsterd achter als hij de dader aanduidt

Een Texaanse man is voor de vergadering van een scholengroep uit het district Katy komen getuigen hoe hij als tiener zwaar gepest werd. Hij vertelde hoe hij met zijn hoofd zo hard in een urinoir geduwd werd dat zijn lip bloedde. Op een bepaald punt ging het zo ver dat hij overwogen heeft zich van het leven te beroven. De leden van de vergadering luisterden vol medeleven naar het verhaal van de man, maar waren geschokt als hij de identiteit van de pester bekendmaakte.

”Mijn naam is Greg Barrett, mijn schoolcarrière in Katy (district van Texas nvdr.) begon in 1975, samen met meneer Lance Hindt (de superintendant van de scholengroep nvdr.). Officieel is mijn familienaam Gay en ik ben gepest geweest, hard gepest”, aldus de man voor het bestuur van de scholengroep, waar Lance Hindt vroeger schoolliep en nu het hoofd van is.

De pesterijen in de tienerjaren van Barrett waren niet enkel van de hand van medeleerlingen, leerkrachten en ander personeel vonden zijn officiële naam klaarblijkelijk ook hilarisch. Het bleef ook niet bij verbale pesterijen, sommigen gingen veel verder. “Ik vind het nodig om mijn verhaal te doen in de hoop dat er iemand luistert om dan maatregelen te treffen. Het kan niet zijn dat leerkrachten niets doen en dan niet ter verantwoording geroepen worden”, klonk het bij ABC 13.

Hoofd in urinoir

“Op een keer, tijdens lunchtijd, werd mijn hoofd in een urinoir geduwd. Ze deden dat zo hardhandig dat mijn lip barstte en hevig bloedde. Ik lag daar op de grond in foetushouding terwijl de andere studenten me stampten.”

“Lance, jij was diegene die mijn hoofd in dat urinoir duwde”, klonk het. Foto: Screenshot.

De pesterijen waren zo erg dat Greg overwoog zich van het leven te beroven. “ Van kop tot teen vol urine stuurden ze me naar huis. Toen ik thuiskwam, heb ik het pistool van mijn vader uit de lade gehaald en heb ik het in mijn mond gestoken. Want op dat moment had ik niemand meer. Niemand binnen het schoolsysteem kon of wou me helpen. Is dat hoe het vandaag nog steeds is?”

Barrett wachtte op een antwoord, maar meer dan een ongemakkelijke stilte kreeg hij niet. Daarna sloeg hij alle aanwezigen met verstomming als hij de identiteit van de pester bekendmaakte. Het was niemand minder dan Lance Hindt, de voorzitter van het bestuur en superintendant van de scholengroep.

“Lance, jij was diegene die mijn hoofd in dat urinoir duwde”, klonk het door de zaal.

In een opname van de vergadering is te zien hoe Hindt en de rest van het bestuur ongemakkelijk op hun stoel schuifelden en Barrett probeerden weg te lachen. “Wacht maar, ik heb getuigen”, zei hij nog.

“Ik ken die man niet”

Een dag later ontkende de Hindt iets met de pesterijen te maken te hebben. “Het was voor mij bijzonder moeilijk om luisteren naar een man die kwam spreken over zware pesterijen, nu meer 35 jaar geleden”, aldus Hindt in een mededeling. “Als superintendant van drie scholen in Texax heb ik steeds geprobeerd een omgeving te creëren waar studenten zich veilig voelen, fysiek en emotioneel.”

“Maar als een individu mij aanwijst als dader, kan ik enkel maar teleurgesteld zijn, omdat het gewoon niet waar is. Ik kan me niet herinneren dat ik die man ooit ontmoet heb.”

“Leugens”

Een dag later vertelde Barett aan een lokaal televisiestation dat medestudenten die hem die dag gepest hebben of gewoon stonden toe te kijken, zich intussen verontschuldigd hebben. Bovendien zouden ze bereid zijn tegen Hindt te getuigen, moest die gerechtelijke stappen wegens laster ondernemen. “Als ik terugblik op die dag, was ik niet het kind dat ik wou zijn. Niet de man die ik wou zijn”, aldus één van die studenten aan een lokale zender.

Barrett is intussen gelukkig getrouwd, hij heeft gezonde kinderen en ook een eigen zaak, maar het trauma van die pesterijen heeft hij nooit achter zich kunnen laten. “Dat gevoel sleep je een hele leven mee omdat je weet dat je niets verkeerds gedaan hebt. Ik kan er ook niets aan doen dat mijn familienaam ‘Gay’ is.”

Barrett heeft ook nog gezegd dat het niet zijn bedoeling is om Hindt zijn job te doen verliezen. Hij wil gewoon dat de scholengroep maatregelen treft om pestgedrag in te dijken en dat Hindt excuses aanbiedt. “Ik hoop dat mijn boodschap aankomt zodat die iemands leven kan redden.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be