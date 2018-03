Vincent Kompany staat scherp: “Die beslissing over Damso? Dat is humor, echt waar”

Vincent Kompany heeft gesproken. En hoe! De kapitein van de Rode Duivels stond vanmiddag de pers te woord en ging zoals verwacht geen thema uit de weg. Hij liet dan ook zijn licht schijnen over de zaak rond rapper Damso.

De Rode Duivels haalden onlangs onrechtstreeks het nieuws met de hele controverse omtrent het WK-lied van de Brusselse rapper. Kompany spaart de voetbalbond niet. “Hoe zou ik het aangepakt hebben? Regel nummer 1: ik moet naar het liedje en de artiest kunnen luisteren met mijn pa, mijn ma en mijn grootouders in de auto. En misschien met mijn kinderen. Als dat lukt, dan ben je misschien al op de goede weg om misschien iemand te vinden die iedereen kan vertegenwoordigen. Ik blijf het grappig vinden, ik vind het echt humor”, aldus Vince the Prince.

“Maar ik wil het debat niet verwaarlozen. Ik geef een voorbeeld: ik vertel tegen mijn dochter bijna elke dag, elke avond dat ze alles kan bereiken in het leven wat ze wil. Dat ze een sterke vrouw moet zijn en dat er bepaalde dingen zijn die ze nooit in haar leven mag accepteren. Maar dan maakt ze uiteindelijk haar eigen keuzes. De keuze vandaag van het publiek is om massaal, in héél België trouwens, om massaal naar die man zijn concerten te gaan. Het debat is niet verwaarloosd omdat die man succesvol is als artiest of zo. Maar wat wel geweldig blijft is dat wij die situatie niet hebben kunnen inschatten. En dat wij niet het gevoel hadden dat dit misschien wel een mogelijkheid was en een gevolg was van die keuze. Dat vind ik geweldig.”

“Wist ik dat dit er zat aan te komen? Tuurlijk dat. Ik initiatief nemen? Ik heb al genoeg het initiatief genomen. Ik denk dat er euh… ik bedoel, ik heb bij mijn club ook nog wel bezigheden. En ik probeer meestal fit te geraken om ooit nog een selectie mee te maken. Niet om het beleid te beïnvloeden van de Rode Duivels op dagelijkse basis. Plus, ik zeg daarvoor niet dat ik die artiest niet mag. Ik vind gewoon die beslissing, dat is humor. Dat is geweldig. Ik beschouw het als humor. Echt waar.”