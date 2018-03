Anderlecht kent het verdict in de zaak rond opleidingsvergoeding van Junior Kabananga

Kabananga in actie voor Cercle tegen Anderlecht. Foto: BELGA

De Geschillencommissie van wereldvoetbalbond FIFA deed vandaag een uitspraak over de klacht tegen RSCA omtrent de opleidingsvergoeding van Junior Kabananga.

De Portugese spelersmakelaar Paulo Teixeira, die eerder al veroordeeld werd voor laster tegen RSCA en enkele andere voetbalclubs, had samen met het Congolese Aigles Verts een klacht ingediend bij de FIFA omtrent de opleidingsvergoeding van ex-RSCA-speler Junior Kabananga. De Congolese club beweerde dat het nog recht had op een som van 100.000 euro plus intresten en beschuldigde paars-wit daarbij van het vervalsen van documenten, maar FIFA verklaarde die klachten vandaag ontvankelijk maar ongegrond.

De FIFA legt RSC Anderlecht dan ook geen enkele boete of sanctie op en oordeelt dat de transfer en het contract van Kabananga juridisch gezien helemaal in orde waren.